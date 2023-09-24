بسبب دور صفصف.. تكريم هالة صدقي بمهرجان المرأة في أمريكا (فيديو)

أعلنت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، تكريمها من مهرجان المرأة بأمريكا عن دورها في مسلسل جعفر العمدة.

ونشرت هالة صدقي فيديو لها أثناء التكريم معلقة: «أمريكا وأوروبا والجاليات العربية وتكريم خاص من مهرجان المرأة بأمريكا».

تكريم هالة صدقي في الموريكس دور

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن جعفر العمدة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام من مهرجان الموريكس دور في لبنان الذي حصلت عليها منذ أيام.

مسلسل جعفر العمدة

وحققت الفنانة هالة صدقي نجاح كبير في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.