حالة الطقس الآن.. أجواء لطيفة وسُحب على مناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، وتوقعاتها بشأن أماكن سقوط الأمطار، وأظهرت آخر صور الأقمار الصناعية، تكون السحب على مناطق متفرقة من البلاد.

سحب على السواحل الشمالية

وأضافت «الأرصاد» عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك تكون للسحب على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس اليوم

ووفقًا لهيئة الأرصاد فإنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.