حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-10-2023.. شبورة وأمطار والعظمى تصل إلى 29 درجة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-10-2023، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، غدا، تعود الشبورة المائية للظهور اليوم صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، بعد انحسارها اليوم.

فيما يشهد غدا سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة غدا الثلاثاء 17-10-2023

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.