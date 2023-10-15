حالة الطقس اليوم.. غيوم جزئية ونشاط لحركة الرياح وسقوط أمطار

تشهد حالة الطقس اليوم نشاطا للرياح الشمالية الغربية والشرقية على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد، إضافة إلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، مع زيادة فترات سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالمدن والمحافظات.

حالة الطقس اليوم.. سقوط أمطار على الإسكندرية والبحيرة

وأشارت هيئة الأرصاد، في تقرير صادر عنها، إلى استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة منذ أمس السبت حتى الآن على فترات متقطعة، وذلك على محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بنسب تصل إلى 60%، وتمتد الأمطار على جميع محافظات شمال الوجه البحري وسيناء والسواحل الشرقية ومدن القناة مع تقدم ساعات النهار، حيث ستكون بين غزيرة ومتفاوتة الشدة أحيانا، مع استمرار تكاثر السحب العالية والمنخفضة على جميع الأنحاء، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات الساحلية وسيناء.

طقس غائم على السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الصعيد

وبشأن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس غائم جزئيا اليوم على القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري، وطقس غائم كليا مع استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشرقية والغربية وشمال الدلتا وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء.