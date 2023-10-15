حالة الطقس غدا الاثنين 16-10-2023.. مائل للحرارة على القاهرة معتدل جنوب الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين 16-10-2023، متوقعة أن يسود البلاد طقسا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

أما حالة الطقس خلال ساعات الليل، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة غدا

ونوهت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الإثنين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الإثنين 16-10-2023:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.