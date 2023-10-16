«الأرصاد» تحدد موعد ارتداء الملابس الشتوية.. الحرارة تنخفض إلى 17 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، على أغلب أنحاء البلاد، ما أثار تساؤلات حول موعد ارتداء الملابس الشتوية.

«الأرصاد» توضح موعد ارتداء الملابس الشتوية

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه عند الإحساس ببرودة الطقس مع الانخفاض في درجات الحرارة خلال الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، يجب ارتداء الملابس الشتوية مثل جاكيت خفيف، في ذلك الوقت من الصباح والمساء.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب الصعيد .

حالة الطقس ليلا

يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.