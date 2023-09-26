رئيس جامعة سوهاج: السيسي أولى اهتماما كبيرا ببناء الجامعات التكنولوجية

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنّه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014، كان لديه خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي، حيث أشار إلى أن عدد الجامعات في مصر غير كافٍ، وأنه لابد من زيادة عدد الجامعات المصرية حتى يتواكب مع الزيادة السكانية.

الرئيس السيسي شجع تطوير الجامعات

وأضاف «النعماني» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه جرى بناء الجامعات التكنولوجية وهو ما يتواكب مع العصر والتقدم والتطور والرقمنة.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، «هذه شهادة للتاريخ بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا وبالغا بالتعليم العالي، حيث دائما يطور التعليم ويشجع الجامعات والطلاب، والرئيس لا يبني جامعات فقط، لكنه يطور الجامعات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وهذا هو مفهوم الجمهورية الجديدة».

بناء مصر الجديدة

واختتم حديثه قائلا، «إذا كان محمد علي بنى مصر الحديثة فإن الرئيس السيسي بنى مصر الجديدة، فمصر الجديدة لا تعني بناء الحجر وشق الترع وتشييد المصانع والكباري والأسلحة فقط، ولكن بناء الإنسان المصري عن طريق المبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة التي جعلت المواطن الموجود في القرية ينعم بكل الوسائل الاجتماعية والترفيهية والصحية التي يحصل عليها المواطن في المدينة».