خبير: الجامعات التكنولوجية أصبحت بابا لطلاب منظومة التعليم الفني

قال عبد الرحمن عبادي، الخبير التعليمي، إن بالنظر إلى التجارب العالمية بالدول المحيطة وبالظروف الخاصة بنا ذاتها، مثل كوريا والصين، سنجد أن لديهم المساحة بالتعليم تتزايد بشكل ملاحظ، والزيادة البشرية تؤثر على الطرق التعليمية، أما في مصر أصبح الوضع مختلفا، فيوجد وعي مجتمعي بأهمية التعليم، وبالوقت ذاته رغم ازدياد الكثافة السكانية وزيادة الإنشاءات والتوسع غير المسبوق بمنظومة التعليم، نجد أنها تلتهم زيادة التوسعات بالمنظومة.

زياده عدد المنظمات التعليمية بمصر

أضاف عبادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعام 2013 كان يوم 44 ألف مدرسة، وحاليا نقترب من 60 ألفا، ومن 17 مليون طالب حتى 25 مليون طالب بمرحلة التعليم الأساسي، ومن أقل مليون طالب إلى 3 ونصف مليون طالب بالتعليم الجامعي، وتحويل هذا النمط والاستفادة منه، سيظهر ويؤثر بمنظومة التعليم العالي، مثل الجامعات التكنولوجية التي أصبحت بابا لاستيعاب أعداد كبيرة من البطالة المقنعة لطلاب منظومة التعليم الفني.

الجامعات التكنولوجية فرصة للقضاء على البطالة المقنعة

وتابع: أنه سنويًا يتم تخريج أكثر من نصف مليون طالب من منظومة التعليم الفني، وبدون أي فرص حقيقية للعمل، وأي مهارة وعند فتح الجامعات التكنولوجية والمعاهد، بدأت تستوعب جانب كبير من الطلاب، ومع ذلك تظل نسبة الطلاب استيعاب الطلاب داخل الجامعات لا يزيد عن 30 الف طالب بسبب وجود زياده سكانية.