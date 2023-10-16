فرصة لذوي الهمم.. شروط فتح حساب توفير من بنك مصر

يتيح بنك مصر للمواطنين ذوي الهمم، فرصة لفتح حساب توفير من خلال العديد من الشروط التي جرى إعلانها في ظل أن البنك يوفر العديد من البرامج الخاصة بفتح حساب التوفير، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل فتح حساب توفير لذوي الهمم، التي جاءت كما يلي:

تفاصيل فتح حساب توفير لذوي الهمم

- الحساب متاح للأفراد من المصريين والأجانب من ذوي الهمم.

- يفتح العميل حساب توفير مجاني.

- تصل القيمة الخاصة بفتح الحساب إلى 500 جنيه.

- وبالنسبة للعائد يكون تنافسي.

- كما يصرف العائد بشكل شهري.

- ويستطيع العميل السحب والايداع وإجراء كل المعاملات البنكية، من خلال أي فرع من فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب توفير عدد من الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم.

المستندات المطلوبة لفتح الحساب

- يجب على العميل إحضار المستندات المطلوبة لفتح الحساب في بنك مصر.

- إحضار التقرير الطبي أو البطاقة المستخرجة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.