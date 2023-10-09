خطوات فتح حساب توفير في بنك مصر.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك مصر عن الخطوات الواجب اتباعها من جانب المواطنين من أجل فتح حساب توفير، وتختلف الخطوات حسب التفاصيل الخاصة بكل حساب.

وتتنوع الحسابات التي يتيحها بنك مصر بين حساب توفير لذوي الهمم، وحساب توفير بالعملة الأجنبية، وحساب للشباب، وحساب توفير بالجنيه المصري، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل فتح حساب توفير في بنك مصر.

تفاصيل فتح حساب توفير في بنك مصر

- يمكن للعميل أن يقوم بفتح حساب توفير في بنك مصر بالجنيه المصري بحد أدنى 3000 جنيه.

- مرونة في اختيار دورية صرف العائد لحسابات التوفير ما بين شهري و ربع سنوي ونصف سنوي و سنوي.

- يمكن للعميل الاستعلام عن الحساب وتنفيذ المعاملات البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

مميزات فتح حساب توفير

- إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر خصماً من حساب العميل وإضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- إمكانية سداد قيمة أقساط التأمين خصماً من الحساب.

- إتاحة فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- إجراء كافة المعاملات البنكية من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

- إمكانية اصدار بطاقة خصم فوري على الحساب.

- سهولة التعامل على الحساب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية على مدار اليوم 24 ساعة.

- يمكن للعميل إصدار كافة أنواع البطاقات الائتمانية بضمان حساب التوفير.

- إمكانية تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية للحساب بناء على رغبة العميل.