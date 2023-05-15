«التعمير والإسكان»: 250% نموا في المعاملات البنكية «أون لاين»

أعلن بنك التعمير والإسكان الحكومي، بقيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي، تحقيق معدلات نمو قوية وملحوظة في مجال الخدمات الرقمية خلال العام الجاري، حيث قُدرت معدلات النمو لعدد وقيمة المعاملات البنكية ما يقرب من 250%، كما تُقدر نسبة الزيادة في أعداد المشتركين في خدمتي الموبايل والإنترنت البنكي نحو 25% خلال العام الجاري، وحقّقت حجم التعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي زيادة ملحوظة، منذ انضمام البنك للتطبيق في ديسمبر 2022.

استراتيجية توسعية في مجال التحول الرقمي

قال حسن غانم، إنّ بنك التعمير والإسكان تبنى استراتيجية توسعية في مجال التحول الرقمي، وذلك عن طريق تطوير وتحديث بنية البنك التكنولوجية، وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزي؛ للتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أمانًا ودقة ومرونة.

تحقيق إنجازات واضحة نحو التحول الرقمي

أضاف غانم، أنّ مصرفه قد تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وإتاحة خدمات ومنتجات مصرفية متنوعة لتلبية احتياجاتهم لدعم الشمول المالي وتعزيز ثقافة الدفع الالكتروني.

إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية

وأشار إلى حرص البنك على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى تطبيق انستا باي، وخدمات cash in & cash out، والتوسع في أعداد ماكينات الصراف الآلي ATMs والتي وصلت إلى 440 ماكينة في مختلف محافظات الجمهورية منوهاً بأن البنك بادر بضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.

الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي

وبالتزامن مع بدء دورته الجديدة كرئيس تنفيذي، أكد غانم الاستمرار في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي خلال المرحلة القادمة وتبني كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، ما يدعم رؤية البنك واستراتيجيته في أن يصبح من أكبر البنوك في السوق المصرفية المصرية.