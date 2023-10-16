الكشف على 770 مريضا ضمن قافلة طبية مجانية في ساقية أبو شعرة بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة بالمنوفية، بالتعاون مع جامعة المنوفية، قافلة طبية علاجية، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، عن طريق العيادات المتنقلة بقرية ساقية أبو شعرة، التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية.

التخصصات الطبية المجانية

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة المنوفية، ضمت 5 تخصصات تابعة للجامعة، وتشمل أنف وأذن ورمد وباطنة وعظام وجلدية، كما ضمت 4 تخصصات تابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وهي باطنة ورمد وجلدية وأطفال.

الكشف على المرضى بالمجان

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، أن القافلة ضمت فريق المبادرات الرئاسية، حيث شملت تحاليل سكر تراكمي، وتحليل سكر عشوائي، وصحة المرأة، والاعتلال الكلوي والدهون، موجهة الشكر لكل المشاركين في القافلة لخدمة القرى الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن القافلة الطبية المجانية استمرت ليوم واحد فقط، وبلغ إجمالي عدد المرض 770 مريضا، كما تم توزيع الأدوية على المرضى، مشيرة إلى أن القافلة الطبية أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية.