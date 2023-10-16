إنجازات 10 سنوات.. رصف 93 طريقا ضمن «حياة كريمة» في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، طفرة كبيرة في مجال رصف الطرق العامة والفرعية، في مركزي أشمون والشهداء، خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي شملت مئات المشروعات في المجالات التنموية والخدمية، ومن بينها الطرق؛ إذ جرى تنفيذ 1606 مشروعات في المرحلة الأولى بالمحافظة.

محافظ المنوفية: المبادرة أكبر مشروع قومي اجتماعي

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أنه جرى تنفيذ ورصف 93 مشروع طرق، ضمن «حياة كريمة»، التي تشمل طرق فرعية ورئيسية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للمشروعات التنمية والخدمية، التي تنفذها المبادرة الرئاسية، مشيرا إلى أن المبادرة تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي، يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري، في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأشار العديد من أهالي المنوفية، إلى أن المشروعات الجديدة، خاصة الطرق الرئيسية، لم يستفد منها أهالي مركزي أشمون والشهداء بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»، وإنما جميع المراكز والمدن المجاورة.

مواطنون: حياة كريمة سهلت الوصول إلى المدن والمحافظات

من جهته، قال محمود الهواري، إن مشروعات حياة كريمة طورت وبقوة من قدرة الريف المصري، خاصة إنشاء مشروعات الطرق العامة، التي سهلت من سرعة الوصول إلى المدن والمحافظات المجاورة بسهولة ويسر.

في السياق ذاته، أكد تامر غرابة، أن مشروعات الطرق الجديدة في مركز أشمون، خاصة بالقرى، ساعدت بشكل فعال على سهولة الحركة والمواصلات بين القرى وبعضها البعض من جهة، وبين القرى والمدن من جهة أخرى، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة التي غيرت شكل القرى، وباتت تحتوي على كل الخدمات العامة.