جدول مباريات دور الثمانية لدوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، مواعيد مباريات دور الثمانية، التي تبدأ الأحد 22 أكتوبر، بين فرق دوري مراكز الشباب الصاعدة بالمحافظة، «محلة دياي، سنهور المدينة، المنشأة الكبرى، شباس الشهداء، روينة، مسير، الرملة، الربع»، وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دوري الثمانية في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن دور الثمانية «بنظام خروج المغلوب»، حيث يشهد إقامة 4 مباريات في تمام الثالثة مساءً، ويستقبل ملعب الرملة لقاء محلة دياي والربع، كما تجرى مباراة المنشأة الكبرى ومسير على ملعب دسوق يومي الأحد والاثنين، حيث تقام مباريات روينة وشباس الشهداء على ملعب شباس عمير، وكذلك مباراة الرملة وسنهور المدينة على ملعب قلين.

صعود الفرق الفائزة

بينما يصعد وفق النتائج المنتظرة من منافسات دور الثمانية، 4 فرق إلى دور نصف النهائي، وذلك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.