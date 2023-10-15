حزب الغد: قرارات مجلس الأمن القومي تاريخية وتتطلب مساندة شعبية

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بالقرارات التي صدرت اليوم، عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أمن مصر القومى خط أحمر

وقال رئيس الغد في بيان له، إن القرارات قرارات وطنية خالصة وتاريخية، تتطلب الالتفاف الوطني من الجميع، مؤكدا أهمية دعم تلك القرارات شعبيا وجماهيريا وخصوصا القرار الثالث الذي أكد فيه المجلس أن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته الذي شدد فيه أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين فقط، الذي أعلن فيه المجلس رفضه واستهجانه لسياسة التهجير، أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وتابع «موسى»، أن قرارات المجلس اليوم تحتاج إلى دعم ضخم من كل المصريين، حفاظا على القضية الفلسطينية وحفاظا على أرض سيناء، لافتا إلى أن قرارات المجلس عبرت عن الحس الشعبي الوطني المصري الجماعي برفض تصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل الذي يتأسس على سياسة التهجير للفلسطينيين وطردهم من بلادهم وأرضهم وفقا للمخطط الإسرائيلي المذمع تنفيذه ومحاولة دفع الفلسطينيين إلى الحدود المصرية والضغط عليهم وإرهابهم للنزوح إلى سيناء.

القضية الفلسطينية لن تحلها إسرائيل على حساب الشعب المصري

وأوضح أن حدود مصر ليست مستباحة لأحد، والقضية الفلسطينية لن تحلها إسرائيل على حساب الشعب المصري، ولن تحلها أيضًا على حساب أي دولة من دول الجوار، وعلى إسرائيل أن تتخلى عن ذلك المخطط المجنون والمرفوض من كل الشعب العربي والشعب المصري على وجه الخصوص.