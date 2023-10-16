أكبر لافتة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. «توكيل على بانر 6 متر» بالمنوفية

عبر أحد المواطنين يدعى محمد محجوب قابيل، عن دعمه وحبه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث طبع التوكيل الذي حرره في الشهر العقاري على «بانر» بإجمالي 6 أمتار، وقام بتعليقه في مدخل قريته جريس بمحافظة المنوفية.

أكبر توكيل لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقال «قابيل» أحد أبناء محافظة المنوفية، إن دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار حبه واقتناعه وتقديره له، منذ أن وقف بجانب الشعب ولبى دعوته في ثورة 30 يونيو و3 يوليو.

دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قرر طبع توكيل التأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على البانر الكبير، ليكون بمثابة تقدير له وحثا للمواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والإعلان من خلاله عن تأييد كل أبناء القرية ومحافظة المنوفية للسيسي.

وأوضح أن الرئيس السيسي نجح في إعادة الأمن والأمان مرة أخرى، كما نجح في وضع الدولة المصرية على الطريق الصحيح بين دول العالم، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة حوّل الريف المصري إلى مدن بها كل الخدمات والمشروعات.