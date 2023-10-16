نقابة الموسيقيين تعلن دعمها للشعب الفلسطيني

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا تدعم من خلاله الشعب الفلسطيني.

نقابة الموسيقيين تدعم فلسطين

وجاء نص البيان: «يتقدم النقيب العام للمهن الموسيقية والسادة أعضاء مجلس الإدارة نيابة عن جموع موسيقيي مصر بخالص التعازي والمواساة لشهداء الحرية من الشعب الفلسطيني الشقيق، وبخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى».

وتابع البيان: «مستنكرين الاعتداء الغاشم عليهم، وداعين المولى عز وجل أن ينصرهم ويثبت أقدامهم ويمدهم بنجد من جنوده، وتؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها الكامل لكل قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية والتي دائما تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر والمصريين».