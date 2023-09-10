رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا

كتب:

أحمد حسين صوان
07:33 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
حمو بيكا

حمو بيكا

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفع الإيقاف عن حمو بيكا ليحق له مزاولة النشاط الغنائي اعتبارًا من اليوم الأحد.

وجاء في البيان الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية: «بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا - شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار».

 

اقرأ المزيد:

تفاصيل حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي.. للسيدات فقط

حمو بيكا لطلاب الثانوية العامة: «لو الزمن يرجع بيا كنت اتعلمت»

سر غضب حمو بيكا في حفل زفاف حسن شاكوش.. والعريس للمعازيم: «انزلوا تحت»

رامز جلال يُفاجي حمو بيكا بثعبان في كواليس فيلم «أخي فوق الشجرة»
بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.