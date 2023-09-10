نقابة الموسيقيين ترفع الإيقاف عن حمو بيكا

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفع الإيقاف عن حمو بيكا ليحق له مزاولة النشاط الغنائي اعتبارًا من اليوم الأحد.

وجاء في البيان الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية: «بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا - شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار».