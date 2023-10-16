فتح باب الالتحاق بأكاديمية هواوي للتدريب برعاية الشباب والرياضة.. رابط التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب التقديم للالتحاق بأكاديمية شباب هواوي، من الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة» بالتعاون مع شركة هواوي مصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع أكاديمية شباب هواوي لتدربين مدربين معتمدين للعمل بالأكاديمية.

تفاصيل تدريب المتدربين بأكاديمية شباب هواوي

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج التدريب بأكاديمية شباب هواوي، والتي جاءت على النحو التالي:

مجالات تدريب أكاديمية شباب هواوي

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب في العديد من المجالات التكنولوجية، والتي تشمل الآتي:

- الذكاء الاصطناعي.

- الحوسبة السحابية.

- الحماية.

- البيانات الضخمة.

- إنترنت الأشياء.

هدف المرحلة الثانية من تدريب أكاديمية شباب هواوي

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه جرى تدريب وتخريج مدربين المرحلة الأولى ليكونوا حجر الأساس للمشروع، في حين تهدف المرحلة الثانية من تدريب هواوي إلى تدريب المدربين في مختلف المسارات التدريبية للعمل كمدربين في أكاديمية شباب هواوي.

وتقدم شركة هواوي من خلال برنامجها الرائد لبناء القدرات ICT Talent Bank دورات تكنولوجية لتدريب واعتماد عدد من المُدربين، لكي يتولوا فيما بعد مسئولية تدريب الشباب في مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتوفير المحتوى الأكاديمي المتطور والمستخدم في التدريب العملي في المختبرات الافتراضية.

المرحلة الثانية من التدريب بأكاديمية شباب هواوي

وتستهدف الأكاديمية في المرحلة الثانية من التدريب تحقيق الآتي:

- سد الفجوة بين توافر المهندسين الكفء ومتطلبات سوق العمل المتسارعة.

- تفعيل البرنامج الرائد لبناء القدرات ICT Talent Bank.

- إثراء إمكانات 60 مهندس مصري بخبراتها المشهودة عالمياً إيماناً منها بأهمية التأهيل المهني والاحترافي.

- اعتماد المتميزين للعمل كمدربين من خلال الاكاديمية.

ولمعرفة الشروط والتقديم يرجي الدخول على اللينك التالي:

https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLScU9Z8tBOvJHr.https://adminlive.elwatannews.com/viewform