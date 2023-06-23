طالب ببنها يفوز بالمركز الثالث عالميا في مسابقة «هواوي»

فاز الطالب عمر طارق ابن قرية ميت الحوفيين التابعة لمركز بنها بالقليوبية بالمركز الثالث في مجال الشبكات بمسابقة هواوي العالمية (Huawei ICT Competition) بالصين مايو 2023 بمشاركة 120 ألف طالبا من أكثر من 74 دولة على مستوى العالم متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

مراحل مسابقة هواوي العالمية

وقال الطالب عمر طارق في تصريحات لـ«الوطن»، إن مراحل المسابقة بدأت في ديسمبر 2022 بامتحان تحديد المستوى المؤهل للامتحان القومي National على مستوى الجمهورية وتأهل الطالب عمر طارق من ضمن 24 طالبا على مستوى الجمهورية وتدرب بعدها لمدة شهر على أيدي مدربين من المعهد القومي للاتصالات NTI، وأيضا من شركة هواوي وجرى تقسيم 24 طالبا إلى فرق كل فريق 3 طلاب.

فريق مصري يشارك في مسابقة هواوي العالمية

شارك الطالب عمر طارق ضمن فريق مكون من الطالب عمر طارق بقسم الاتصالات والحاسبات بأكاديمية الشروق مع طالبة من كلية حاسبات ومعلومات بجامعة القاهرة وطالب من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية وتأهل الفريق بعدها ضمن 9 طلاب للامتحان الإقليمي (Regional) على مستوى شمال أفريقيا في منافسة مع أكثر من 18 فريقا من القارة الأفريقية.

وحصل الفريق على المركز الأول بمصر والخامس على مستوى أفريقيا متأهلين بعدها للمرحلة الأخيرة في المستوى العالمي Global في الصين بمدينة Shenzhen واستعداداً للمسابقة النهائية حصلت الفرق المتأهلة على تدريب لمدة شهر آخر على أيدي مدربين من هواوي، شمل التدريب جزي ميداني عمليا على أجهزة من الشركة.

وأوضح أن فعاليات الامتحان والحفل الختامي في الفترة من 24 مايو 2023 إلى 27 مايو 2023 وحصل الفريق على المركز الثالث على مستوى العالم في مجال الشبكات بعد امتحانات استمرت 8 ساعات.