مدير التسويق بـ«هواوي - مصر»: مستعدون للمشاركة في بناء مصر الرقمية

قال لي زا تشيانج، مدير التسويق والاستراتيجيات بشركة «هواوي - مصر»، إن الشركة على استعداد للمشاركة بنشاط في بناء مصر الرقمية، مشيرًا إلى أهمية مجالات التدريب بالنسبة لعمليات التحول نحو الذكاء الاصطناعي.

القوة الدافعة للاقتصادات الرقمية

وأضاف خلال كلمته بجلسة «الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة»، بمشاركة نخبة من رؤساء الشركات المحلية والأجنبية، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الثورة الصناعية الرابعة بمقدورها جلب موجة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي لاشتمالها على العديد من فرص تحسين الإنتاج، مؤكدًا أن البلدان الناشئة تعد بمثابة القوة الدافعة للاقتصادات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا للمصنعين

من جانبه، أكد شادي زهران، مدير العمليات بشركة «SEITech solution»، أن الذكاء الاصطناعي يقدم فرصًا للمصنعين لمضاعفة الإنتاجية وتحسين الأداء واكتشاف نقاط القوة والضعف، وذلك عبر حلول تكنولوجية تمكنهم من إنتاج مُنتج منافس في السوق من حيث السعر والجودة وفي أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن تلك التطبيقات ستسهم في تحسين وضعية الصناعة مع تحديث برامج التدريب والتوعية بين أصحاب المصلحة، لتبني تلك التوجهات جنبًا إلى جنب مع تحديث خطوط الإنتاج.