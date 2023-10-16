انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة مساء الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق «زهراء مصر القديمة – اسطبل عنتر – خارطة الشيخ مبارك»، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023، وحتى الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق 18-10-2023 لمدة 12 ساعة.

محافظة القاهرة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لتغير مسار خط صرف صحي قطر 600 مم أسفل كوبري العاشر بشارع الفسطاط الجديد بمصر القديمة وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة وتس آب على رقم 01206665125.