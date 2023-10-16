تفاصيل افتتاح معرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مطروح.. 27 جنيها لكيلو السكر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن معرض الغرفة التجارية يوفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، في ظل توجيهات مجلس الوزراء بإقامة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع الغرف التجارية في المحافظات، ومنها مطروح.

افتتاح معرض الغرفة التجارية في مطروح

وافتتح محافظ مطروح معرض السلع الغذائية الذي أقامته الغرفة التجارية وسط مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، بتخفيضات بلغت 30% على جميع السلع داخل المعرض.

أسعار السلع الغذائية في معرض الغرفة التجارية في مطروح

وأكد جبريل الصنقري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار المواد الغذائية في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تنافس الأسواق في جميع المنتجات، وهي كالتالي:

- السكر 27 جنيها.

- الزيت 33 بدلاً من 45 جنيها.

- الأرز 20 جنيها.

- المكرونة كيس بـ5 جنيهات 400 جرام.

- الفول 20 جنيها.

- العدس 39 بدلاً من 46 جنيها.

- الشعرية 5 جنيهات.

مكان مقر معرض المواد الغذائية

وأضاف رئيس الغرفة التجارية في محافظة مطروح، أن المعرض في أفضل موقع بمدينة مرسى مطروح أمام مقر الغرفة التجارية للتسهيل على جميع المواطنين للوصول إليه.