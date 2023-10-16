أسعار السلع الغذائية في منافذ البيع بسوهاج.. تخفيضات تصل إلى 25%

فعلت محافظة سوهاج مبادرة تخفيض السلع الغذائية، التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء، لتخفيف العبء عن المواطنين ومنع الاحتكار؛ إذ افتتح اللواء طارق الفقي، المحافظ، معرض السلع المخفضة، ووجه بتفعيلها بمختلف المنافذ الثابتة والمتحركة.

ووصل عدد منافذ بيع السلع المخفضة بمحافظة سوهاج، إلى 33 ثابتا ومتحركا، لتغطي مراكز وقرى المحافظة، فضلا عن الشراكات مع المحال والهايبرات الخاصة.

أسعار السلع الغذائية في منافذ البيع بسوهاج

وشملت مبادرة تخفيض السلع الغذائية مختلف السلع الأساسية، وجاءت أسعارها بعد التخفيض كالتالي:

- سعر كيلو السكر 32 جنيها.

- سعر كيلو الأرز حبة وحبة 22 جنيها.

- سعر كيلو الأرز الفلت 20 جنيها.

- سعر كيلو أرز الساعة 23 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو أرز نور الهدى 20 جنيها للكيلو.

- سعر زيت هدية 800 جرام 40 جنيها للكيلو.

- سعر زيت غالية لتر 50 جنيها للكيلو.

- سعر علبة سمنة روابي 1 كيلو 50 جنيها.

- سعر علبة سمنة الأصيل 1 كيلو 45 جنيها.

- سعر علبة سمنة روابي 2 كيلو 95 جنيها.

- سعر علبة سمنة الأصيل 2 كيلو 80 جنيها.

- سعر كيس مكرونة الملكة 500 جرام 9 جنيهات.

- سعر مكرونة حواء 3 أكياس 20 جنيها.

- سعر شكارة مكرونة السلام 10 كيلوجرامات 160 جنيها.

- سعر كيس ملح 2 جنيها.

- سعر دستة كبريت 7.5 جنيه.

- سعر دستة مناديل 7.5 جنيه.

- سعر كيس معطر 20 جنيها.

- سعر 5 صابون ريحة 20 جنيها.

- سعر 4 صابون لوكس 20 جنيها.

-سعر علبة جبنة ديري 250 جراما 10 جنيهات.

أماكن منافذ البيع في مبادرة تخفيض السلع الغذائية بسوهاج

وكانت أبرز منافذ المبادرة الثابتة، معارض الغرفة التجارية بمدينة سوهاج، في:

- ميدان العارف بالله في حي غرب سوهاج.

- ميدان الثقافة في حي غرب سوهاج.

- أمام استاد سوهاج الرياضي في مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.