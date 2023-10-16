جامعة كفر الشيخ تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وذلك لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن الجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير من الضحايا، والمصابين.

تفاعل كبير للتبرع بالدم

وأشارت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب طلبة الجامعة، للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم، والذي يبرهن علي أن الشعب المصري دائماً هم سند للشعب الفلسطيني الشقيق.