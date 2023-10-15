ماجدة الرومي ناعية الإعلامية جيزيل خوري: سأشتاق لوجهك الحبيب

نعت الفنانة ماجدة الرومي، الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ماجدة الرومي ترثي رحيل جيزيل خوري بكلمات مؤثرة

وكتبت ماجدة الرومي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «وداعاً يا صديقتي الغالية.. وداعاً يا جيزال الكرامة والهامة اللبنانيّة العالية.. كم سأشتاق لوجهكِ الحبيب يا صديقتي وكم سأفتقد لوجودك بيننا.. يا لؤلؤة الإعلام اللبنانيّ والعربيّ ووجه لبنان الجميل».

وتابعت ماجدة الرومي، «جيزيل خوري حبيبة بيروت السيادة والاستقلال لكِ الليلة رحابة السماوات السبع وسلام الربّ وجنّة خُلدِه ولعائلتك الكريمة ولنا من بعدِك الصبر والسلوان».

وكانت يسرا، قد كتبت هي الأخرى: «مفيش كلام يوصف وجعي على فراقك يا أغلى الناس.. فقدت اليوم أعز أصدقاء عمري جيزيل خوري، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعًا الصبر على فراقك».