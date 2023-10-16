ضعف المياه في عدة مناطق ببني سويف لمدة 36 ساعة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن إجراء أعمال التطهير الدورية بمروق رقم 2 بمحطة مياه إشمنت، ما يترتب عليه ضعف المياه عن مدينة ناصر شمال المحافظة لمدة 36 ساعة.

أماكن ومواعيد ضعف المياه في بني سويف

وأشارت الشركة إلى أنه نتيجة إجراء أعمال التطهير الدورية بمروق رقم 2 بمحطة مياه إشمنت، تتأثر الخدمة وتضعف المياه بمدينة ناصر من الساعة 8 صباح غدا الثلاثاء 17 أكتوبر حتى الساعة 8 مساء الأربعاء 18 أكتوبر.

مياه بني سويف تعتذر للمواطنين

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

تدبير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وأكدت الشركة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، والاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.