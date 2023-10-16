كاظم الساهر يروج لحفله في قطر

روَّج المطرب كاظم الساهر، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله المقرر إحياؤه في 16 سبتمبر في قطر.

كاظم الساهر يطرح جاءت معذبتي

طرح الفنان كاظم الساهر منذ أيام أغنيته الجديدة «جاءت معذبتي»، من كلمات لسان الدين بن الخطيب‬⁩، ألحان الموسيقار طلال، توزيع هشام نياز، أغنية مغلفة بمزيج من الطرب والأحاسيس، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز.

كاظم الساهر يستعد لحفل غنائي في دبي

روَّج الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله في دبي قائلا: حفل كاظم الساهر في أوبرا دبي، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد - وسط مدينة دبي، في 22 ديسمبر 2023.