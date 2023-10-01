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نفاد تذاكر حفل كاظم الساهر في ألمانيا

كتب:

ياسمين محمود
06:09 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
كاظم الساهر

كاظم الساهر

أعلن الفنان كاظم الساهر عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر حفله المقرر إقامته الليلة للجاليات العربية في ألمانيا.

كاظم الساهر يروج لحفل ألمانيا

وروج كاظم الساهر منذ أيام لحفله الغنائي في ألمانيا، بنشر البوستر الدعائي للحفل معلقا: «حفل كاظم الساهر في دوسلدورف بألمانيا في 1 أكتوبر 2023»

كاظم الساهر يقدم حفلات كاملة العدد

وقدم كاظم الساهر مؤخرا، عددا من الحفلات الناجحة أبرزها في الأردن، رفع شعار كامل العدد، وأحيا حفلا غنائيا آخر في مدينة إسطنبول بتركيا 5 أغسطس، وشهد إقبال جماهيريا كبيرا.

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