مشاهد رومانسية في حفل كاظم الساهر.. من عرض الزواج إلى العناق

شهد حفل كاظم الساهر الأخير في ألمانيا لحظة رومانسية بين أحد الحضور، إذ صعد شاب على المسرح خلال الغناء، وطلب منه مساعدته في عرض الزواج من حبيبته، وبالفعل وصعدت على المسرح وسط تصفيق الحضور وشاركهما «الساهر» تلك اللحظة السعيدة، والتقط صورة برفقتهما قبل أن يعود لاستكمال الحفل.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يقتحم فيها أحد المعجبين حفل كاظم الساهر، ففي عام 2022 خلال إحياء حفلا على مسرح دار الأوبرا المصرية صعدت إحدى المعجبات على المسرح واحتضنته من الخلف بشكل مفاجئ، ولكن رفض «الساهر» أن يتعرض الأمن لها، والتقط صورة معها قبل أن تعود إلى مقعدها مرة الأخرى.

وفي العام نفسه خلال حفل بدار أوبرا دبي صعدت إحدى المعجبات على المسرح حافية القدمين، والتقط صورة معها لكنها ظلت واقفة على المسرح، ما أغضبه وطلب منها النزول حتى يستطيع استكمال الحفل.

كاظم الساهر يساعد شاب يتقدم لحبيبته من الحفلة الآن !???????? pic.twitter.com/9IZYT1vYVr — ???????????????????????????????? ???????????????????? (@KadimNews) October 1, 2023

من القاهرة إلى اسطنبول.. المعجبات تقتحمن حفل كاظم الساهر

وفي حفل اسطنبول هاجمت إحدى المعجبات على الفنان العراقي والإمساك بعنقه بقوة ومعانقته حتى كاد يسقط على الأرض، ما أفزعه في البداية حيث لم يستوعب الأمر وتدخل الأمن وأنزلها من على المسرح، وطلب منهم إعادتها على المسرح مرة أخرى لالتقاط صورة برفقتها.