كاظم الساهر يستعد لحفل غنائي في دبي ديسمبر المقبل

أعلن الفنان كاظم الساهر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن استعداده لحفل غنائي في دبي.

ونشر كاظم الساهر البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: حفل كاظم الساهر في أوبرا دبي، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد - وسط مدينة دبي، في 22 ديسمبر 2023

نجاح حفل كاظم في المانيا

وحقق الفنان كاظم الساهر نجاحا كبيرا بحفل غنائي أحياه مؤخرا للجاليات العربية في ألمانيا والذي أعلن عنه عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن نفاد تذاكر حفله في ألمانيا والذي روج له منذ أيام عبر إنستجرام بنشر البوستر الدعائي للحفل معلقا: حفل كاظم الساهر في دوسلدورف بألمانيا في 1 أكتوبر 2023.