كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بألمانيا في أكتوبر المقبل

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ضخم في ألمانيا للجاليات العربية هناك، وذلك حسبما ذكر الحساب الرسمي للمطرب العراقي، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حفل جديد لـ كاظم الساهر

ونشر كاظم الساهر، البوستر الدعائي للحفل معلقا: «حفل كاظم الساهر في دوسلدورف بألمانيا في 1 أكتوبر 2023»

حفلات كاظم الساهر

وأحيا الفنان كاظم الساهر، مؤخرا حفلا غنائيا ضخما في الأردن رفع شعار كامل العدد، وذلك في يوليو الماضي.

كما أحيا كاظم حفلا غنائيا في مدينة إسطنبول بتركيا 5 أغسطس وشهد إقبالا جماهيريا من الجاليات العربية هناك.