بيان عاجل من «التعليم» بشأن المستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار ما تم تداوله بشأن مسابقة 30 ألف معلم.. السنة الأولى، فإن إجراءات المسابقة تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد وفقا للمادة 5 المعدلة للقرار 2297 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والتي تقر بأن يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره.

تدريبات تربوية ولياقة بدنية للمعلمين

وفي هذا الإطار، نفذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات.

وحرصت الوزارة على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات في الأكاديمية العسكرية، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها حاليا بصدد التنسيق مع الأكاديمية العسكرية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى، لاجتياز التدريب، للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.