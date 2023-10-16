محافظ كفر الشيخ يتفقد العناية المركزة بالمستشفى العام.. 44 غرفة و134 سريرا

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وانتظام وسير العمل بالمستشفى، وذلك بحضور الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبوالمجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

التشغيل التجريبي لقسم العناية

وقال محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم ، إنه تم التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، بعدد 44 غرفة بسعة 134 سريراً بعد الانتهاء من أعمال التطوير، تمهيداً لافتتاحه في خلال نوفمبر القادم بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتقديم الرعاية الطبية الحرجة لأبناء المحافظة.

الاطلاع على التجهيزات الطبية

بينما اطلع محافظ كفر الشيخ على أعداد الأطباء وهيئة التمريض، فضلاً عن أعداد المترددين على المستشفى ومستوى الخدمة الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية كما تابع سير انتظام العمل والرعاية الصحية المقدمة لأهالي كفر الشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل صحة كفر الشيخ، أنه تم تطوير قسم العناية المركزة بالمستشفى لتقديم خدمة عناية متقدمة، مشيرة إلى أن الخدمة الطبية بمحافظة كفر الشيخ، تشهد تطوراً كبيراً وأنها تتابع يومياً سير العمل بمستشفيات المحافظة بالمراكز والمدن وتوافر المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.