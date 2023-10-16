«الصحة»: رفع جاهزية المستشفيات للتعامل مع تداعيات الأوضاع في غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة جاهزية المنظومة الصحية المصرية للتعامل مع أي تداعيات تفرضها الأحداث في قطاع غزة.

استعدادات كاملة بقطاع الصحة بسبب الأوضاع في غزة

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة وزير الصحة، جاءت للتأكد من الاستعداد التام للتعامل مع أي طوارئ تفرضها الأزمة الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة جاهزة للتعامل مع أي سيناريو محتمل بشأن الأوضاع في المنطقة.

استعدادات منظومة الصحة لأي طوارئ

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير، تفقد نقطتي تمركز إسعاف أبوطويلة، ومعبر رفح البري، بمحافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المجاورة، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم، تزامنا مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة.

ونوه بأن الوزير، اطمئن على تفاصيل خطة الإخلاء إلى مستشفيات الإحالة من خلال سيارات الإسعاف، كما تأكد من توافر القوى البشرية المدربة للتعامل مع مختلف الأعراض والإصابات.