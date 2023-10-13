بعد إعفائها من الجمارك.. سلع تتراجع أسعارها بالأسواق غدا

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، أبرز السلع التي ستنخفض كثيرا خلال الفترة المقبلة، بعد قرار القيادة السياسية بخفض تكاليف وقيمة الضريبة والجمارك، أول أمس، على أن يتم العمل بالقرار باليوم التالي للنشر.

هذا وقد اتجهت الحكومة للتدخل من أجل ضبط أسعار المنتجات في الأسواق، وذلك بعدما ارتفعت بشكل كبير، خاصة وأن الدولة تملك الشركات التي تستطيع استخدامها في هذا الأمر وخفض الأسعار، حيث تضمن القرار إعفاء جمركي لـ12 سلعة تمهيدًا لخفض أسعارها بالأسواق، غدا، بينما بدأت الأسعار في الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن أبرز المنتجات التي ستنخفض أسعاها غدا وفق قرار الحكومة:

- البط والأوز والدواجن والرومي

- أحشاء وأطراف المواشي القابلة للأكل الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

- الدواجن.

- الألبان.

- الزبد.

- الجبن.

- الشاي.

- الدهون والشحوم الحيوانية أو النباتية المهدرجة.

- السكر.

- المكرونة.

- مستحضرات تستخدم في تغذية الحيوانات.

- الأدوية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا كبيرا في الأسعار خاصة مع بداية الأسبوع المقبل، وذلك وفقا لبيانات مجلس الوزراء، حيث أن قيمة تلك السلع ستنخفض بقيمة قد تصل إلى 25%.