تلقى غرامة 1.4 مليون دولار بسبب السرعة.. 7 قواعد تقيك مخالفات المرور

تلقى قائد سيارة أمريكي، غرامة مرورية بقيمة مليون و400 ألف دولار، بسبب قيادته السيارة بسرعة 145 كلم/ ساعة في منطقة غير مسموح فيها بتجاوز سرعة 9 كلم/ ساعة، وهو الأمر الذي أصاب الرجل بالذعر.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز عربية» فإن قائد السيارة اتصل بمسؤولي المحكمة؛ ظنا منه أن هناك خطأ مطبعي في إيصال المخالفة التي تلقاها، لكن من رد عليه أبلغه بأن المبلغ صحيح، وليس أمامه إلا أن يدفع قيمة الغرامة أو يمثُل أمام المحكمة.

كيف تقي نفسك من مخالفات المرور؟

تضع إدارات المرور في مختلف دول العالم، قواعدها الخاصة فيما يخص المخالفات المرورية، والسرعات التي لا ينبغي تجاوزها، ومن ذلك ما قدمته وزارة الداخلية المصرية عبر موقعها الرسمي؛ إذ وضعت مجموعة من القواعد والآداب المرورية، التي تجنب من التزم بها الوقوع في أي مخالفة، ومن أهمها:

- عدم ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام؛ بشكل يسبب تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

- يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر؛ وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما.

- لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح، أو سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة، بالمركبة بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة.

- إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة أو سمح بارتكابها فيها، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ الضبط.

- تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا لم يتبع إشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- يعاقب بنفس العقوبة إذا تم قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

- ويعاقب أيضًا بذات العقوبة من قام بقيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

وللاطلاع على كل القواعد والإرشادات المرورية يمكنك زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــــا.