الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا.. إليك الخطوات 

تيسيرا على المواطنين ولعدم إهدار الوقت والجهد، توفر الحكومة أسرع طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور مجانا إلكترونيًا عبر بوابة النيابة العامة المصرية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، أسرع خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا، وكيفية سدادها.

وفيما يلي خطوات أفضل طريقة استعلام عن مخالفات المرور مجانا عبر بوابة النيابة العامة المصرية.

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا

- الدخول إلى بوابة النيابة العامة المصرية من هنا.

- على الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور مجانا اختيار خدمات نيابات المرور.

- الضغط على أيقونة الاستعلامات.

- إختيار خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- على الراغب في الاستعلام تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

- إدخال بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

- إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على كلمة استعلام.

- يتمّ ظهور قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة .

كيف تسدد مخالفات المرور بعد الاستعلام عنها؟

- الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية.

- الدخول إلى خدمات نيابات المرور.

- اختيار أيقونة التصالح الفوري.

- اختيار مخالفات رخص المركبات.

- إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

- تظهر قيمة المخالفات.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

- يظهر سداد المخالفات على سيستم المرور.