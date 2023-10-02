كيف يمكنك تخفيض غرامة مخالفات المرور؟.. اتبع الخطوات

يتعرض قائدو السيارات إلى تسجيل مخالفات المرور تفرض عليهم غرامة مالية كبير، لذا يرغبون في الخروج من تلك الأزمة إما بتخفيضها أو التظلم منها كاملة.

تخفيض غرامة مخالفات المرور

وتتمثل الطريقة الأولى لمواجهة أزمة غرامة مخالفات المرور فى تخفيض الغرامة بنسبة 50 % بحسب الحد الأدنى من الغرامة، وذلك عن طريق التوجه إلى إدارة المرور التابع لها قائد السيارة، ودفع قيمة الغرامة على مخالفات المرور خلال 3 أيام من استلام رسالة تسجيل مخالفة على الهاتف.

التظلم الإلكتروني من مخالفات المرور

تتيح بوابة مصر الرقمية ضمن الخدمات التي تقدمها للمواطنين التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا برقم اللوحة دون حاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

خطوات التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

- الضغط على أيقونة خدمات المرور «مركباتي».

-الضغط على خانة تظلم على مخالفات رخص مركبات.

- يدخل قائد السيارة رقم الموبايل الخاص المسجل عليه حساب المواطن عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

- إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب.

- إدخال رقم السيارة واسم صاحب الرخصة.

- توضيح بيانات طلب التظلم.

- الضغط على تسجيل التظلم.