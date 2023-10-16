رئيس جامعة المنصورة يبحث تطور منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية

كشفت جامعة المنصورة عن قيامها بعقد اجتماع اليوم الاثنين، من أجل بحث تطوير منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الإنترنت.

تطوير خدمة الحجز الإلكتروني

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في تصريحات صحفية، أن تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت في إطار التحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبي للمواطنين في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المنظومة لها مردود إيجابي على المواطنين في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا في التخفيف عن المرضى وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة في حجز الكشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية.

ميكنة الخدمات الطبية

وأوضحت الجامعة أن المنظومة أثبتت كفاءتها لتطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة التي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات.

وأشارت إلى أنه سيجري التحول الكامل لحجز كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية اعتبارا من بداية عام 2024، وتطوير منظومة حجز تذاكر العيادات الخارجية، والتعاون مع شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لمتابعة وتطوير التطبيق، لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز الكشف الطبي.