خطوات حجز موعد كشف طبي إلكترونيا في مستشفيات جامعة المنصورة

يتطلع الكثير من المواطنين للتعرف على طرق الحجز الإلكتروني في عيادات مستشفيات جامعة المنصورة بمختلف التخصصات، خاصة بعد تحويل نظام الحجز إلى الإلكتروني من خلال تطبيق أتاحته الجامعة عبر الهواتف المحمولة.

خطوات حجز موعد كشف طبي إلكترونيا

وحددت جامعة المنصورة عدة طرق من أجل الحجز في عيادات مستشفيات جامعة المنصورة بمختلف التخصصات بنظام إلكتروني، تتضمن التالي:

- الدخول على تطبيق الحجز «نظام الحجز بمستشفيات جامعة المنصورة» من خلال المتاجر الإلكترونية.

- إنشاء حساب خاص بالمواطن على التطبيق برقم الهاتف.

- كتابة البيانات الخاصة بالمريض.

- اختيار المستشفى المراد الكشف به.

- اختيار العيادة الطبية الخاصة به.

- اختيار الموعد وتأكيد الحجز.

- دفع سعر تذكرة الحجز.

- يتلقى المريض رسالة على هاتفه بموعد الحجز وتفاصيل الحجز في المستشفى المراد الكشف به.

رفع مستوى الخدمات الطبية في الدقهلية

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في تصريحات صحفية، أنه جرى تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية.