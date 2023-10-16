رئيس هيئة قناة السويس يكشف إنجازات وأرقام الممر الملاحي خلال 3 سنوات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم عمل 3 مقارنات على مدار الثلاث سنوات الماضية، موضحا أن أعداد السفن في 2021، كان 20 ألف سفينة، و2022 كان 23 ألف سفينة والعام الحالي 2023، أصبح 26 ألف سفينة، والحمولات كانت سنة 2021، مليار و200 مليون طن بضاعة، وسنة 2022، 22 مليارا و400 طن بضاعة، وفي عام 2023، مليار و560 طن بضاعة.

التطوير الذي يحدث بقناة السويس

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، أن «معدل الزيادة في ارتفاع، والتاريجت الخاص بنا لم يكن له سقف، والتطوير الذي يتم بقناة السويس والخدمات التي تؤدي التي لم تكن موجودة من قبل، مثل خدمة التموين بالوقود وجمع المخلفات الصلبة والسائلة، وخدمة صيانة وإصلاح السفن التي تمر إذا حدث بها أي أعطال».

عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم تثبيت الحوض الجديد

وتابع رئيس هيئة قناة السويس «وأننا عرضنا على الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تثبيت الحوض الجديد، في بورسعيد بحر القناة 35 ألف طن، واليوم سيعمل، وخدمة الإسعاف التي لم تكن تقدم، أصبحت الآن تعمل للمراكب إذا حدث أي شيء، على المركب، وخدمة تبديل الأطقم، وهناك خدمات كثيرة داخل قناة السويس».