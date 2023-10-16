مسؤول بمكتبة الإسكندرية: لدينا مشروع خاص بترميم سجلات قناة السويس  

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إنّ ترميم سجلات قناة السويس من أكبر المشروعات التي تبنتها المكتبة باتفاق مباشر مع هيئة قناة السويس، وكان هناك سجلات ضخمة جدا تصل إلى 1800 سجل يحتوي على تاريخ قناة السويس كله.

نهتم بشخصية السادات صاحب قرار الحرب

وأضاف خلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «نهتم بشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار الحرب، وقرينته الراحلة جيهان السادات، ونعرض بعض المقتنيات التي تشمل وثائقه وصوره والزي العسكري والبدلة التي جرى اغتياله وهو يرتدي».

نشر وإتاحة المعرفة من خلال قطاع التواصل الثقافي

وأشار إلى أن قطاع التواصل الثقافي من أبرز القطاعات الموجودة داخل مكتبة الإسكندرية، إذ يخدم الهدف الأساسي للمكتبة وهو نشر وإتاحة المعرفة، وتضم المكتبة 4 متاحف متخصصة، للآثار والمخطوطات وتاريخ العلوم والزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وأوضح أن القطاع يضم مشروعا ناجاحا جدا وهو سفارات المعرفة، إذ نهتم بالوصول إلى الجمهور والتواصل معه، وبخاصة الطلاب، موضحا أن المكتبة أنشأت فرعا للمكتبة في جميع المحافظات بالكليات، وهناك 24 فرعا للمكتبة منتشرة في جميع الأنحاء.