أرقام الشكاوى والاستغاثات في الإسكندرية.. استخدمها عند الطوارئ

تخصص محافظة القليوبية عددا من وسائل التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى، وبلاغات الطوارئ لسرعة حلها، سواء عبر أرقام هواتف أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومواقع الإنترنت وتطبيق «الواتس آب».

وتستعرض «الوطن» أرقام غرف العمليات والطوارئ بمحافظة القليوبية والخط الساخن البلاغات والأمطار وأسعار السلع، وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن لتسهيل التواصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، والتدخل السريع في حالات الكوارث والمشكلات والإبلاغ عن مخالفات البناء والتلاعب في الأسعار.

الخط الساخن وطوارئ محافظة القليوبية

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» أن المحافظة وفرت عددًا من الطرق للتواصل مع المواطنين في كافة الحالات في إطار التحول الرقمي كالتالي:

- الخط الساخن: 114 على مدار 24 ساعة.

- الهاتف الأرضي 0133212461

- رقم الواتس آب 01119992624

- منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528

موقع المنظومة على الإنترنت من هنا

- تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة

وقال محافظ القليوبية إن هذه الوسائل والخطوط الساخنة والأرقام تعمل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين والتدخل السريع في الطوارئ والكوارث وتداعيات الأمطار وشكاوى التلاعب بالأسواق وكل ما يخص المواطن في القليوبية.

أرقام ساخنة وطوارئ المياه والصرف والأمطار

وأوضح محافظ القليوبية أنه بجانب خدمات الطوارئ بالمحافظة خصصت شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية منظومة لتلقي البلاغات المختلفة والشكاوى والطوارئ، وتلقي أي شكاوى أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعد على المطابق وغرف الصرف الصحي كالتالي:

- التليفون أرضي 125 خط ساخن

- تليفون محمول وواتس آب 01200288880

طوارئ مديرية الصحة

وأضاف محافظ القليوبية أن مديرية الصحة بالمحافظة توفر أرقامًا للطوارئ للتدخل السريع، مشيرا أن طوارئ مديرية الصحة على أرقام 0133245428 أو 01024728373.