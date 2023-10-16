داليا البحيري: حزينة على أحداث غزة.. والمصريون أكثر شعب مهموم بالقضية

أكدت الفنانة داليا البحيري أنها تمر بحالة نفسية سيئة، بسبب ما يحدث في غزة، ومستفز من الناحية الإنسانية، وأن جموع المصريين مهمومون بالقضية الفلسطينية أكثر من أي شعب، موضحة أن الفن له دور كبير في التوعية بتلك الأحداث والأوقات الصعبة، مطالبة بالاهتمام للفنان لأن الفنان يتعرض لمشاكل كثير وخصوصا بالمسرح.

تشاهد الأحداث عبر السوشيال ميديا

وتابع البحيري، خلال لقائها عبر برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر «الحياة»، أنها تشاهد الأحداث عبر السوشيال ميديا من وحشية وانتهاك للإنسانية من خلال القصف الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

الكثير من الدول تتعاطف مع القضية الفلسطينية

ولفتت إلى أن «الكثير من الدول تتعاطف مع القضية الفلسطينية، وترفض ما يحدث داخل قطاع غزة لأهلنا الفلسطينيين».