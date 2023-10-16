التحفظ على 330 حالة إشغال في حملة بحي وسط الإسكندرية

قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن إدارة إشغال الطريق والإعلانات تحت إشراف المهندسة دعاء عبد الرزاق سكرتير عام الحي، وبمشاركة العميد محمد العترة مدير شرطة المرافق، قامت بشن حملات إزالة الإشغالات والتعديات بشارع مسجد العطارين وشارع محسن وشارع سيدي الصوري وشارع المحكمة ومتابعة التمركزات بميدان محطة مصر وطريق الكورنيش، وأسفرت عن التحفظ على 330 حالة إشغال متنوعة، و90 من الكاوتش والحواجز الأسمنتية.

حملة تطهير لمكافحة القوارض

وأشارت رئيس حي وسط، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إدارة شئون البيئة وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية قامت بحملة تطهير لمكافحة القوارض والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وذلك برش مبيد فاكومين بشوارع محطة الجامعة، وشارع عمر لطفي بحري، شارع المؤيد، شارع الطليعة، شارع دباس، شارع طيبة.

رئيس الحي: نعمل من أجل المواطن

وأضافت عزة سعد إن حي وسط يعمل في جميع الاتجاهات في نفس الوقت وكل إدارة بواجبها المنوط بها سواء الإدارات التي تقدم الخدمات للمواطنين والإدارات التي تعمل على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة لمنع المخالفات والقضاء عليها سواء مخالفات المباني أو إشغالات الطريق والاعتداء على حق المواطن في طريق آمن.