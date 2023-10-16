مدينة «سوهاج الجديدة».. قِبلة الاستثمار في البر الغربي

أُطلق عليها «مدينة البر الغربى» و«الكوامل»، كانت تعانى قديماً من التهميش، لأنها تقع غرب النيل فيما تتركز الاستثمارات والحياة فى الجزء الشرقى من المحافظة، حتى ظهر حلم الجامعة الجديدة ومطار سوهاج الدولى لربط سوهاج بالعالم عامة ودول الخليج خاصة، حيث يعمل العديد من أبناء المحافظة هناك.

اتجهت الأنظار إلى الصحراء مترامية الأطراف، واختيرت لإنشاء مدينة سوهاج الجديدة.

ورغم صدور قرار جمهورى بالإنشاء عام 2000، فإن القرار لم يأخذ مسار التنفيذ الفعلى إلا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم افتتاحها الرسمى عام 2022، حيث تحولت الصحراء إلى جنة تضم مساحات خضراء وملاعب رياضية وجامعة حكومية وأخرى خاصة.

«الفقى»: استثمارات بـ3.1 مليار جنيه فى قطاعات التعليم والزراعة والبنية التحتية والترفيه

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، أن مدينة سوهاج الجديدة المقامة على مساحة 29 ألف فدان وشهدت ضخ استثمارات بقيمة 3.1 مليار جنيه، للتعليم والزراعة والبنية التحتية والترفيه، بداية من إنشاء جامعة سوهاج المقر الجديد الذى يضم 13 كلية، فرفعت عبء الانتقال إلى جامعة ومحافظة أخرى عن الطلاب وأولياء أمورهم.

ومستشفى سوهاج الجامعى الجديد الذى يخدم المدينة والمحافظات المجاورة، لتكتمل نهضة التعليم فى سوهاج الجديدة بإنشاء أول جامعة خاصة بسوهاج، ثم الموافقة على إنشاء جامعتين خاصتين، لتضم المدينة 4 جامعات بينها واحدة حكومية، فضلاً عن أكثر من 5 مدارس إنترناشيونال تخدم محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى وفقاً لمعايير عالمية بالتعليم، وساعدت شبكة الطرق التى ربطت المدينة بمدينة سوهاج والمحافظات الأخرى على انتقال الطلاب إليها.

وأوضح محافظ سوهاج، لـ«الوطن»، أنه لكى تكون المعيشة سهلة فى مدينة سوهاج الجديدة كان لا بد من الاهتمام بقطاع الطرق والمواصلات، حيث أنشئت شبكة طرق بطول 147 كيلومتراً عبارة عن شبكة طرق داخل المدينة وخارجها.

ووفرت محافظة سوهاج محطة أوتوبيس للنقل العام وشركة نقل خاصة تفصل بين أوتوبيساتها ساعة واحدة وتعمل 24 ساعة يومياً بتكلفة 5 جنيهات من وإلى مدينة سوهاج، وتوفير خط سرفيس يعمل 24 ساعة من وإلى عدة نقاط رئيسية بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 6 جنيهات، مع تخصيص خط نقل عام وآخر خاص إلى جامعة سوهاج الجديدة، بجانب مطار سوهاج الدولى الذى يضم رحلات إلى دول الخليج ورحلتين أسبوعياً إلى القاهرة، ما ساعد على جذب الاستثمار للمدينة.

وأضاف أن مدينة سوهاج الجديدة «الكوامل» جذبت إليها المستثمرين لتضم فروعاً لمختلف العلامات التجارية العالمية، والمطاعم العالمية والشركات الاستثمارية التى اختارتها لتكون مقراً لها بصعيد مصر، وأنشئ بها أكبر مول تجارى بالصعيد وأول سلسلة هايبر ماركت لتصبح المدينة قطعة من العاصمة، ومتنفساً لأهالى سوهاج والمحافظات المجاورة للنزهة وقضاء العطلة بها للتنزه والتسوق، ووفر الاستثمار بسوهاج الجديدة آلاف فرص العمل لشباب محافظة سوهاج والمدن المجاورة بمختلف المجالات والمؤهلات، ما دعا العديد لترك العمل بدول الخليج والعاصمة والاستقرار بسوهاج.

وأكد أن الدولة ضخت استثمارات بقيمة تخطت 3 مليارات جنيه بمدينة سوهاج الجديدة، لتنشئ بنية تحتية ضمت شبكات مياه ومحطات كهرباء ومحطة توليد طاقة شمسية وشبكة للرى، حيث تغطى المسطحات الخضراء والأشجار المدينة، ومحطة للصرف الصحى وعدداً من مدارس التعليم الأساسى والثانوى والمعاهد الأزهرية.

وتضم المدينة مدارس لغات ومدرسة stem للمتفوقين، ومركزاً للشباب وعدة أندية اجتماعية وترفيهية ومقرات لمختلف الإدارات الخدمية وافتتحت مختلف البنوك الوطنية والأجنبية فروعاً لها بالمدينة.

وقال وليد عمر، من مركز أخميم بمحافظة سوهاج، إنه ترك العمل بإحدى الشركات الخاصة بمحافظة القاهرة وعاد لسوهاج للعمل بـ«سوهاج الجديدة» فى إحدى الشركات العالمية، ليكون بجانب أسرته ولا يعانى من الغربة، فما شهدته المدينة من تطور كان طوقاً للنجاة له، وقرر السكن بالمدينة رغم وجود وحدة سكنية بمنزل عائلته، ولكن ما شهدته المدينة من تطور جعلها متكاملة ويتمنى أن ينشأ أبناؤه بها، فحصل على وحدة سكنية من هيئة التنمية العمرانية ويستعد لتجهيزها عقب ارتباطه.

«صابرين»: كل الخدمات متاحة وتوجد مطاعم وكافيهات عالمية

ووجدت صابرين وحيد، من سكان المدينة، ضالتها من ملابس العلامات التجارية العالمية بداخل مولات الكوامل التجارية، موضحة أنها لم تعد مضطرة للتسوق من القاهرة، وكذلك أصدقاؤها من المحافظات المجاورة، فدائماً ما تصادف الفتيات من المحافظات الأخرى بالمولات التجارية بالمدينة التى سهّلت عليهن السفر، بجانب توفير مطاعم وكافيهات عالمية ومحلية متميزة»: «مابقيناش نشيل همّ الخروج، بس بننزل الكوامل وبعدها بنشوف هنروح فين، الكوامل كلها بقت فسحة، وحسينا إنها محافظة بجد مش متهمشين بالصعيد».