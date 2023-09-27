تنفيذ 2000 مشروع خدمي في قنا ضمن برنامج «تنمية الصعيد»

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، حيث استعرض الإنجازات التي حققتها المحافظة في مجال البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من ألفي مشروع في عدد من المحاور مثل (تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية – تطوير التكتلات الاقتصادية – البنية التحتية – التنمية الحضرية وتحسين البيئة)، مما ساهم في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بنسبة تغطية بلغت 99٪ ، وذلك عبر محطات مياه تعمل بتقنية الترشيح الفائق، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي التي ساهمت في رفع نسبة المناطق المخدومة إلى 80٪.

تطوير وميكنة الخدمات

كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهو ما أدى إلى الحد من الفساد المالى والإدارى داخل تلك الوحدات، مؤكدا أن تلك المشروعات أحدثت طفرة كبيرة في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

مشروعات التنمية المحلية

وأضاف «الداودي»، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من البرنامج ساهم في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية ، حيث أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى ، و كلاحين فقط ، تمتلكان بنية تحتية متكاملة (كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق) تفى بإحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد في الاستثمار بالمحافظة ، لافتا إلى أن التجربة التى اتبعها برنامج التنمية المحلية في اختيار وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال عقد جلسات التشاور المجتمعي، وإشراك المواطنين في اختيار المشروعات ، كانت رائدة.

المدير الإقليمى للبنك الدولي يوجه الشكر لمحافظ قنا

من جانبه، وجه المدير الإقليمى للبنك الدولي الشكر لمحافظ قنا، على حفاوة الاستقبال ودوره في تقديم الدعم لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية داخل المحافظة، مؤكد أن برنامج التنمية المحلية من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لدى مسئوليه لتكرار التجربة الناجحة فى مصر والإسترشاد بها ، مؤكدا أن البنك الدولى يُعد شريك استراتيجى للدولة المصرية لدعم برامج الحكومة والإصلاحات التى تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.