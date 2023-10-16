المخرج محسن رزق: سنساند الأشقاء الفلسطينيين ولن نتركهم

قال المخرج والمؤلف محسن رزق، إن هناك وقفة ستنظمها نقابة المهن التمثيلية غدا، بنادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، للتضامن مع أهالي غزة، متابعا: «كل الفنانين سيذهبون كي نساند وندعم إخوتنا، لأن القضية الفلسطينية ليست قضية مصر فقط، لكن قضية العرب، ولدينا شهداء مصريين أكثر 100 ألف شهيد مصري، و200 ألف جريح خلال حروبنا مع إسرائيل».

سيكون لنا جميعا دور كفنانين وقوة ناعمة

أضاف المخرج والمؤلف محسن رزق، خلال لقائه عبر برنامج «الحياة اليوم»، تقديم الاعلامية لبنى عسل، المذاع عبر «الحياة»: «سيكون لنا دور جميعا كفنانين وكقوة ناعمة، في دعم القضية الفلسطينية، وستشمل الوقفة غدا نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، للمساندة والدعم وهذا أقل شيء يمكن أن قدمه».

الاحتلال لديه آلة إعلامية كبيرة لتضليل الرأي العام

وتابع محسن رزق: «الاحتلال لديه آلة إعلامية كبيرة لتضليل الرأي العام العالمي، ودورنا كرأي عام وفنانين، أن نقول الحقيقة وأن لدينا شهداء كثر، فإسرائيل تنتهك كل الأعراف وقواعد قانون الإنسان، والفلسطينيين مظلومين وسنساندهم ولن نتركهم».