مهرجان أيام قرطاج السينمائية يحتفي برائدة السينما التونسية هايدي تمزالي

ينطلق مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الرابعة والثلاثين، في الـ28 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 4 نوفمبر 2023، ويرفع المهرجان شعار حكاية البدايات لسينما عمرها 100 سنة.

هايدي تمزالي ابنة رائد السينما التونسية

وضع المهرجان صورة هايدي تمزالي ابنة رائد السينما التونسية على بوستر الدورة، وهي أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومركبة أفلام في تونس والعالم العربي، وعبر صورتها على المعلقة الرسمية للمهرجان، قال مسئولي المهرجان: نشيد بكل السينمائيات التونسيات اللاتي ساهمن بشغف وكفاءة في صناعة أفلام في تونس وخارجها.. هن مميزات في كل المهن السينمائية، كاتبات سيناريو، مخرجات، ممثلات، كاتبات الإخراج، خبيرات في التصوير السينمائي، المونتاج، هندسة الصوت، الديكور والإنتاج».

أضاف المهرجان: هذا التكريم ينسحب كذلك على كل مهنيي السينما التونسية - رجالا ونساء – فقد أسهموا بعملهم في إنشاء ذاكرة سينمائية ثرية عمرها قرن من الزمن.

هايدي تمزالي رمز ميلاد السينما التونسية

كتبت هايدي تمزالي المشاهد الأولى للسينما الروائية التونسية وهي كذلك أول ممثلة ونجمة للأفلام الأولى في تاريخ السينما التونسية زهرة (1922)، عين الغزال (1924).

هايدي تمزالي رمز ميلاد السينما التونسية، تتصدر بعد 100 سنة عن إنتاج أول فيلم روائي تونسي.